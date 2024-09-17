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Düğün Konvoyu Trafiği Tehlikeye Attı: 3 Sürücüye Ceza

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Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak trafikteki araçların ilerleyişini engelleyen 3 sürücüye toplam 26 bin 104 TL idari ceza kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan ve araç trafiğini engelleyen 3 sürücüye toplam 26 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Ümraniye'de TEM otoyolunda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan sürücüler hem trafiği tehlikeye attı hem de yoldaki araçların ilerleyişini engelledi. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, E.D., A.B. ve S.K. isimli sürücüleri yakaladı.

Sürücülere, "makas atmak, grup halinde gitmek, saygısızca araç kullanmak, tescil plakasını okunmayacak şekilde kapatmak" maddelerinden toplam 26 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yakalanan sürücüler hakkında karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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