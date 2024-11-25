Düğün Konvoyu Trafiği Karıştırdı, O Anlar Kamerada

Düğün konvoyunda ortalığı birbirine kattılar, o anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy-Sultangazi yolunda hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup araç trafiği birbirine kattı. Emniyet şeridini ihlal eden ve trafiği yavaşlatarak tehlikeli manevralar yapan grup vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de dün, düğün konvoyu için bir araya gelen grup adeta trafiği birbirine kattı. Tehlikeli hareketler sergileyerek emniyet şeridini kullanan, otoyol trafiğini yavaşlatan ve tehlikeli manevralar yapan grup bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde araçların tehlikeli hareketleri görüldü.