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Düğün Konvoyu Trafiği Karıştırdı, O Anlar Kamerada

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İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, emniyet şeridini ihlal ederek trafiği tehlikeli bir şekilde yavaşlattı. Olay anları bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düğün konvoyunda ortalığı birbirine kattılar, o anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy-Sultangazi yolunda hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup araç trafiği birbirine kattı. Emniyet şeridini ihlal eden ve trafiği yavaşlatarak tehlikeli manevralar yapan grup vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de dün, düğün konvoyu için bir araya gelen grup adeta trafiği birbirine kattı. Tehlikeli hareketler sergileyerek emniyet şeridini kullanan, otoyol trafiğini yavaşlatan ve tehlikeli manevralar yapan grup bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde araçların tehlikeli hareketleri görüldü.

Düğün Konvoyu Trafiği Karıştırdı, O Anlar Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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