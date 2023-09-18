Düğün Konvoyu Otoyolda Drift Yaptı

BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyu yapan bir grup, otoyolda lüks araçlarla dirft attı. Aynı grup, gelin alma sırasında da yolu kapatarak yoğun trafiğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Davutpaşa Mahallesi'nde bir sitenin önünde yaşandı. Düğün konvoyu yapan bir grup, gelin alma merasimi sırasında lük araçlarıyla yol kapattı. Arkalarından gelen diğer araçları hiçe sayan grup, gelin alma merasiminin ardından olay yerinden ayrıldı. Aynı grup, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametine ilerledikleri sırada lüks araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.