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Düğün konvoyu, davul-zurnayla yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düğün konvoyu, davul-zurnayla yolu kapattı Yolu kapatan araçlara ceza kesildi Sinop'ta gelin alma konvoyu oynamak için trafiğe kapatıp yol ortasında davul-zurna ile oynadı.

Düğün konvoyu, davul-zurnayla yolu kapattı

Yolu kapatan araçlara ceza kesildi

SİNOP - Sinop'ta gelin alma konvoyu oynamak için trafiğe kapatıp yol ortasında davul-zurna ile oynadı. KGYS'den görüntülenen konvoydaki 8 araca ceza kesildi.

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Nokta Kavşağı'nda gelin almadan dönen bir düğün konvoyu akşamüstü araçların en yoğun olduğu saatlerde kavşaktaki yolu trafiğe kapatarak davul-zurna eşliğinde oyun oynadı. Uzun kuyruk oluşan yolda araçların kornasına aldırış etmeyen konvoydakiler, kavşakta bulunan KGYS kamerasından görüntülendi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay sonrası hızla harekete geçen trafik şube ekipleri yolu trafiğe kapatan konvoydaki 8 araca 'özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya ve araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek' suçundan ceza yazıldı.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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