Düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı

ANKARA - Ankara'da düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı.

Ankara'da iki ayrı düğün konvoyu karşılaşınca gelin arabasından inen damatlar karşılıklı oynadı. Damat Hasan Özdemir'in gelin konvoyuna eşlik eden Ayaş Gökler Ekibinin çaldığı oyun havasıyla karşılıklı oynayan iki damat görenleri gülümsetti.