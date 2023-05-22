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Düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı

Düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı

3. Sayfa Haberleri

Düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı Ankara'da düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı.

Düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı

ANKARA - Ankara'da düğün konvoyları karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı.

Ankara'da iki ayrı düğün konvoyu karşılaşınca gelin arabasından inen damatlar karşılıklı oynadı. Damat Hasan Özdemir'in gelin konvoyuna eşlik eden Ayaş Gökler Ekibinin çaldığı oyun havasıyla karşılıklı oynayan iki damat görenleri gülümsetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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