Düğün Gecesi Kundaklama Davası: Zanlı Tutuklu Mahkeme Karşısında

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir ailenin düğün gecesi evinin kundaklanmasının ardından şüpheli A.İ., duruşmada suçunu itiraf etti ve tahliye talep etti. Özden ailesi 10 milyon liralık zararları olduğunu belirtirken, mahkeme sanığın tutukluluğunu sürdürdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düğün gecesinde ev ve depoları kundaklanan aileye 10 milyon liraya yakın zarar veren şüpheli komşu hakim karşısında çıktı. Tinerle yangını çıkaran zanlı duruşmada 'çok pişmanım' diyerek tahliyesini istedi.

Olay, 27 Ağustos 2025'te Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta yaşanmıştı. 3 çocukları olan ve çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden çifti, oğulları Salih ile gelinleri Şerife'nin düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin 2 katlı müstakil evinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. 10 itfaiye ekibinin birçok noktadan alevlere müdahale etmesiyle saatler süren müdahale ile kontrol altına alındı. Aile düğünü yarım bırakıp dönerken, olayın kundaklama olduğunu ortaya çıktı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmada belirlenip yakalanan şüpheli A.İ. suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Çok pişmanım diyerek tahliye istedi

Olayla ilgili ilk duruşma bugün Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şüpheli A.İ. tutuklu bulunduğu Konya'daki cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Müşteki ve taraf avukatlarının bulunduğu duruşmada savunma hakkı verilen zanlı A.İ., arazi davasından kaynaklı üzerlerine 400 bin TL borç çıktığı için eylemi gerçekleştirdiğini belirterek," Şu anda çok pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Özden ailesi ise, duruşmada suçunu itiraf eden zanlının en ağır şekilde cezalandırmasını isterken yaklaşık 10 milyon liralık maddi zararlarının olduğunu söyledi.

Bunun üzerine savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın oluşan husumet nedeniyle Özden ailesinin yaşadığı evi tiner dökerek yaktığını belirten savcı, A.İ. hakkında TCK 151/ 1, 152/2 A ve 53 maddelerinden cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine sanık ve avukatı tahliye talep edip, savunma için ek süre istedi. Müşteki avukatı ise sanık hakkında en üst seviyeden ceza verilmesini ayrıca zanlının kardeşlerinin de davaya dahil edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun haline devam kararı vererek, duruşmayı savunmalarını hazırlamaları için ileri bir tarihe erteledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
