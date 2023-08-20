Düğün eğlencesinde yine silahlar konuştu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düğün töreni için bir araya gelen kalabalık, evlerinde bulunduğu alanda pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açtı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düğün töreni için bir araya gelen kalabalık, evlerinde bulunduğu alanda pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen köy düğününde görüntüler savaşı aratmadı. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen akrabalar oyun oynadıkları esnada evlerinde bulunduğu meydanda eğlenmek istediler. Kalabalık içinde bulunan birkaç kişi yanlarında getirdikleri tüfek ve tabanca ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesinde gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen aile yakınları, pompalı tüfek ve tabancalara sokak arasında ateş açıp ortalığı savaş alanına çevirmişti. - BURSA