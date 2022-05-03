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Düdüklü tencere patladı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düdüklü tencere patladı, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin mutfağında düdüklü tencere ile yemek pişirmekte olan F.I. (40) isimli kadın, yanında bulunan yeğeni M.B. (8) isimli kız çocuğu ile beraber sofra hazırlamaya başladı. Bu sırada düdüklü tencere şiddetli bir şekilde patladı. Patlayan tencereden etrafa saçılan kaynar yemek F.I. ve yeğeninin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ederek yanıklar meydana gelmesine sebep oldu. Evde bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan kadın ve yeğeni ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis tarafından inceleme başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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