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Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın son katında çıkan yangın dubleks dairede ve çatıda hasara neden oldu. Yangın nedeniyle dubleks dairede ve apartmanın çatı katında büyük hasar meydana geldi.

Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın son katında çıkan yangın dubleks dairede ve çatıda hasara neden oldu.

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1823/1 Sokak'ta 6 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın son katında bulunan dubleks dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kısa süre içerisinde binadan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat boyunca alevleri söndürmek için çalışma sürdürdü. Kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle dubleks dairede ve apartmanın çatı katında büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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