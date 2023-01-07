Duble yolda karşıya geçerken otomobil çarpan genç yaşamını yitirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda karşı şeride geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 AG 513 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Melih Göçer'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan genç ağır yaralandı. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan 54 AAN 481 ve 54 AFP 568 plakalı iki araçta kazaya karışarak 54 AG 513 plakalı otomobile çarptı. 54 AG 513 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince özel bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Göçer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.