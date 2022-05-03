Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 3190 plakalı otomobil ile 54 BK 257 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü. Toplam 4 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title