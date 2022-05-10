Duble yolda feci kaza: Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi - Haberler

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Duble yolda feci kaza: Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duble yolda feci kaza: Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Sakarya D010 duble karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya D010 duble karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil içerisinde bulunan yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Karasu-Kocaali D010 duble karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametinde ilerlemekte olan Samet D. idaresindeki 54 AAP 434 plakalı otomobil, Beşevler kavşağında önündeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta hurdaya dönüşen otomobilde sıkışan sürücü için bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Samet D. burada yapılan ilk müdahalesinin ardında Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İtfaiye, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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