Dubaaya Takılarak Düşen Kadın Kamerada

Dubaaya Takılarak Düşen Kadın Kamerada
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Dubaaya Takılarak Düşen Kadın Kamerada
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Karabük'te parkı engellemek için konulan dubaya takılarak düşen kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Başından yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Dubaya takılıp düşerek yaralanan kadın kamerada

KARABÜK - Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılarak düşüp yaralanan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kent merkezinde Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken, araç parkını engellemek için konulan dubalardan birine ayağı takılan kadın yere düştü. Başından yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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