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Duba için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duba için ekipler seferber oldu

GAZİANTEP(İHA) – İslahiye'de bir iş yerinin önüne dubaya araç çarpınca ortalık karıştı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP(İHA) – İslahiye'de bir iş yerinin önüne dubaya araç çarpınca ortalık karıştı. Polis ekiplerin birinin gidip, diğerinin geldiği olay polis merkezinde tatlıya bağlandı

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre eczane sahibi Adem A. iş yerinin önüne araçların park etmemesi için duba koyunca ortalık karıştı.

Duba nedeniyle daralan yoldan geçmek isteyen ve ismini vermeyen sürücünün kullandığı özel bir firmaya ait 46 ABE 086 plakalı kamyonet, karşıdan gelen araca çarpmamak için yol kenarında bulunan dubanın ayak kısmının üzerinden geçti. Bunun üzerine ise eczane sahibi araç sürücüsünden hasar gören dubanın ücretini talep etti. Dubanın yol üzerinde durduğunu ve suçun kendisinde olmadığını ileri süren kamyonet sürücüsü ödemeyi kabul etmedi. Duba nedeniyle tartışmaya başlayan tarafları ayırmak için araya polisler girdi. Ekiplerini birinin gittiği diğerinin geldiği duba kavgasına en son ise zabıta ekibi müdahil oldu. Olayı araştıran zabıta ekibinin de girişimlerine rağmen taraflar sakinleşmeyince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Israrla birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, polis merkezinde ekiplerin çabaları ile birbirlerine şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Tatlıya bağlanan olay sonrasında taraflar serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

Duba için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, İslahiye, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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