Bursa'da bir şüpheli cadde üzerinde gördüğü dubaları gözüne kestirince etrafta birkaç tur attı. Bölgede kimsenin olmadığını anlayan şüpheli aldığı dubalarla kayıplara karıştı.

Duba hırsızı kamerada

Yol kenarındaki dubaları alıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da bir şüpheli cadde üzerinde gördüğü dubaları gözüne kestirince etrafta birkaç tur attı. Bölgede kimsenin olmadığını anlayan şüpheli aldığı dubalarla kayıplara karıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde ilerleyen bir şüpheli, araç park edilmemesi için yol kenarına koyulan plastik dubaları gözüne kestirdi. Etrafı kolaçan eden şüpheli, cadde üzerinde birkaç tur attıktan sonra tekrar dubaların yanına geldi. Sakin hareketlerle aldığı dubaları götüren şüpheli kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.