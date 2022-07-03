Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza - Haberler

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Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza

Sivas'ta trafik ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Sivas'ta trafik ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Sivas Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, ışık ihlali yapan sürücüleri dron görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde ışık ihlalinde bulunan 4 sürücüye 427'şer lira para cezası uygulandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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