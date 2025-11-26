Haberler

Dronla Denetimden Kaçan Kasksız Motosikletli Sürücüye 19 Bin Lira Ceza

Dronla Denetimden Kaçan Kasksız Motosikletli Sürücüye 19 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da dronla yapılan trafik denetiminde kasksız motosikletle uygulama noktasını gören sürücü kaçmaya çalıştı. Ancak dron sayesinde tespit edilerek 19 bin 527 lira ceza kesildi.

Bolu'da dronlu denetim yapan polis ekiplerinin uygulama noktasını görünce kaçan kasksız motosikletli sürücüsü, drondan kaçamadı. Motosiklet sürücüsüne 19 bin 527 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin işlek noktalarında denetimler sürüyor. Bu kapsamda trafik polisi ekipleri tarafından Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Dronla, kemer takmayan ve telefonla konuşan sürücüler tek tek tespit edildi. Denetimin devam ettiği esnada kasksız bir motosiklet sürücüsü uygulama noktasını gördü. Uygulama noktasını gören motosikletli, yol kenarında durarak ters yönden denetimden kaçtı. O anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından uygulama noktasından kaçan sürücüye, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek ve uygulama noktasından kaçma suçundan 19 bin 527 lira ceza kesildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.