Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan trafik denetiminde 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron destekli trafik uygulaması yaptı. Aydınpınar köyü Turaplar mevkiinde yapılan uygulamada kurallara riayet etmeyen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edildi. Denetim çerçevesinde 5 sürücüye 2 bin 331 TL idari para cezası uygulandı. - DÜZCE