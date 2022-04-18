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Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan trafik denetiminde 5 sürücüye para cezası uygulandı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan trafik denetiminde 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron destekli trafik uygulaması yaptı. Aydınpınar köyü Turaplar mevkiinde yapılan uygulamada kurallara riayet etmeyen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edildi. Denetim çerçevesinde 5 sürücüye 2 bin 331 TL idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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