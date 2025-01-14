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Dron Savaşları: Ukrayna'nın Ucuz Kamikaze Dronları, Gelişmiş Rusya Savaş Dronlarını Avlıyor

Dron Savaşları: Ukrayna'nın Ucuz Kamikaze Dronları, Gelişmiş Rusya Savaş Dronlarını Avlıyor
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'nın düşük maliyetli kamikaze dronları, milyonlarca dolara mal olan gelişmiş savaş dronlarını havada etkisiz hale getiriyor. Savaşın üçüncü yılında her iki taraf da dron teknolojisini aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda milyonlarca dolarlık gelişmiş savaş dronları, basit malzemelerle üretilen ucuz kamikaze dronlara beklenmedik bir şekilde yenilirken kamikaze dronların milyonlarca dolarlık dronları avladığı görüntüler ortaya çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, üçüncü yılında da tüm şiddetiyle devam ediyor. Geleneksel savaş yöntemlerinin dışında teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı çatışmalarda savaş artık yalnızca karada değil gökyüzünde de dronlar ile devam ediyor. Ukrayna ordusu son dönemde ucuz maliyetli hava araçlarıyla savunma sağlamak için dron orduları kurmaya başladı. Ukrayna'nın ucuz maliyetli kamikaze dronları, milyonlarca dolarlık gelişmiş dronları havada avlarken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Fiber optik kamikaze dronların kameralarına yansıyan görüntülerde gökyüzünde adeta bir dron savaşı yaşandığı dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın dronlara pompalı tüfek de yerleştirdiği görülüyor

Ukrayna ordusu, savunma açısından dronlara tamamen bağımlı hale gelmiş durumda. Savaşın başından bu yana ağır kayıplar veren Ukrayna, gelen tehditleri havada etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Dron kamerasına yansıyan bir diğer görüntüde ise Ukrayna ordusunun, dron üzerine pompalı tüfek yerleştirerek hava yoluyla hedeflere yönelik yeni bir saldırı yöntemi geliştirdiği dikkat çekiyor.

Rusya ve Ukrayna fiber optik dronları etkin şekilde kullanıyor

Fiber optik dronlar ağır hizmet tipi fiber optik bağlama sistemi ile dron teknolojisinin gelişmiş bir entegrasyonu olarak dikkat çekiyor. Bu sistem optik fiber üzerinden yüksek hızlı ve geniş bantlı veri iletimi sağlarken dronların havada uzun süre asılı kalmasına da imkan da tanıyor. Son dönemde hem Rusya hem de Ukrayna bu ileri teknolojiye yönelerek gökyüzünde adeta yeni bir savaş alanı oluşturdu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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