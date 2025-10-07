Haberler

Dron Destekli Trafik Denetimi: Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücülere Ceza

Aksaray-Konya kara yolunda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin vatandaşların can güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray-Konya kara yolu üzerinde, ilçe girişindeki trafik ışıklarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada trafik ışıklarının bulunduğu kavşak üzerine konuşlandırılan dron ile sürücülerin geçişleri havadan kontrol edildi. Ekipler, özellikle kırmızı ışık ihlallerine odaklandı. Dron kamerasıyla tespit edilen sürücüler, kavşağın hemen ilerisinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, kırmızı ışık ihlallerinin özellikle şehir giriş çıkışlarında ciddi kazalara yol açtığını vurgulayarak denetimlerin vatandaşların can güvenliği için yapıldığını ifade etti. Emniyet birimleri, caydırıcılığı artırmak adına benzer çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Dron destekli denetimlerin şehir merkezleriyle birlikte ana arterlerde de sürdürüleceği belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
