Dron Destekli Trafik Denetimi: Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücülere Ceza

Aksaray- Konya kara yolunda yapılan dron destekli uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ceza yazıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray-Konya kara yolu üzerinde, ilçe girişindeki trafik ışıklarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada trafik ışıklarının bulunduğu kavşak üzerine konuşlandırılan dron ile sürücülerin geçişleri havadan kontrol edildi. Ekipler, özellikle kırmızı ışık ihlallerine odaklandı. Dron kamerasıyla tespit edilen sürücüler, kavşağın hemen ilerisinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, kırmızı ışık ihlallerinin özellikle şehir giriş çıkışlarında ciddi kazalara yol açtığını vurgulayarak denetimlerin vatandaşların can güvenliği için yapıldığını ifade etti. Emniyet birimleri, caydırıcılığı artırmak adına benzer çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Dron destekli denetimlerin şehir merkezleriyle birlikte ana arterlerde de sürdürüleceği belirtildi. - AKSARAY