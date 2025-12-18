Yolcu kapısından inen ehliyetsiz sürücü drondan kaçamadı: 'Gafil avlandım' dedi, ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde uyarı levhasını fark edip aracın yolcu kapısından inen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kameralardan kaçamadı. 18 bin 677 lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün, "Gafil avlandım" diyerek ceza makbuzu ve trafik polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dronla denetim gerçekleştirdi. Denetim uyarı levhasını fark eden 17 yaşındaki sürücü Umut Tursun, aracını park ederek yolcu kapısından indi ve ehliyetli bir arkadaşını telefonla aradı. O anlar dron kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yeni aldığı aracın başına ilk kez geçen sürücü, ilk cezasını da yedi

Uygulama noktasından yapılan anons üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yeni aldığı aracı ilk kez kullanan Umut Tursun'a 18 bin 677 lira idari para cezası uygulanırken, ceza makbuzunu tutarak polislerle hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve ardından sigara talebinde bulunması dikkat çekti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"Nazar değdirdiler"

Dron denetiminde yakalanan Tursun, yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceza sonrası konuşan Tursun, denetimi fark ettiğini ancak dron kamerasından tespit edildiğini belirterek, "İlk cezamızı yedik. İyi güzel araca biniyorduk, ehliyetsiz nazar değdirdiler. İşten çıktım, gece çalışıyorum, buraya geldik cezayı yedik. Hiçbir işe de yaramadı. 18 bin 677 lira ceza biraz ağır oldu" dedi.

"Gafil avlandım"

Ehliyetsiz araç kullanmanın yanlış olduğunu kabul eden Tursun, "Bugün kullandım arabayı, onda da yakalandım. Tabelayı görünce önüne durdum. Dron tespit etmiş. Ben 'buradan geri gideyim' diye düşündüm, bu kez kameradan ceza yeriz dedim. Geri geri çıkıp Yeni Mahalle'nin içine girseydim cezayı yemezdim, kaçardım. Burada yakalandım, gafil avlandım" ifadelerini kullandı.

Ceza işlemleri sırasında sigara talebinde bulunduğunu anlatan Tursun, aracının satılık olduğunu belirterek, "Araba da satılık, isteyene gider, dosta yarar. 150 bin lira. Motoru, şanzımanı sıfır, iki hafta önce yapıldı. Araba ilanda zaten. Şasede işlem yok, kapı içlerinde biraz çürük var" dedi. - KIRIKKALE