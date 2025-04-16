Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Muğla'nın Ula ilçesindeki bir akaryakıt istasyonun içerisinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ceza yemekten kurtulamadı.

Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Muğla-Antalya karayolu üzerinde devriye görevini sürdüren trafik ekipleri, bir sürücünün güzergah üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde drift yaptığını tespit etti. Plakası ilk etapta belirlenemeyen araç, ekibin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde, drift yapan aracın plakası ve sürücüsünü tespit etti. Araç sürücüsünün E.D. olduğunu belirleyen ekipler, E.D. hakkında cezai işlem uyguladı. Şüpheli E.D.'ye, trafik işaret ve levhalarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, araçlarda teknik şartlara aykırılık, araçla kamusal alanlarda uygunsuz davranış ve drift yapmak maddelerinden toplam 52 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınırken, 61 NZ 600 plakalı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparka çekildi. - MUĞLA