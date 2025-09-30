Drift Yapan Sürücüye 91 Bin TL Ceza Kesildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 91 bin 554 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de drift yapan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Olayın faili olduğu belirlenen İ.S.Y. ekiplerce yakalandı. Yapılan incelemede, sürücü İ.S.Y.'nin ehliyetine daha önce başka ihlallerden dolayı el konulduğu anlaşıldı.

Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "drift yapmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından toplam 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. - KOCAELİ