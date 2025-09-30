Haberler

Drift Yapan Sürücüye 91 Bin TL Ceza Kesildi

Drift Yapan Sürücüye 91 Bin TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü İ.S.Y.'ye toplam 91.554 TL para cezası verildi. Daha önce ehliyetine el konulan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 91 bin 554 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de drift yapan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Olayın faili olduğu belirlenen İ.S.Y. ekiplerce yakalandı. Yapılan incelemede, sürücü İ.S.Y.'nin ehliyetine daha önce başka ihlallerden dolayı el konulduğu anlaşıldı.

Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "drift yapmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından toplam 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.