Drift Yapan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira idari para cezası verildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesi içinde drift yapan otomobil sürücüsüne 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el koyulan sürücünün otomobil ise trafikten men edildi.

Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayii Sitesi'nde 34 COT 57 plakalı Fiat marka otomobille drift atan O.Ö. (26) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Drift atan ve tescilsiz araç kullanan şahsa, 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el koyulan sürücünün otomobil ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.