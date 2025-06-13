Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Cezai İşlem

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Cezai İşlem
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Aydın'ın Didim ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası ve 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahsa 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

Olay, Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir şahsın drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ihbar ile ilgili yapılan araştırma sonucu Y.Y. (23) isimli kişinin araç ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu tespit edildi. Jandarma Trafik Timi tarafından sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konularak 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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