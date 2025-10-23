Haberler

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde drift yapan sürücüye 46.392 TL para cezası uygulandığı ve sürücü belgesinin 60 gün süreyle geçici olarak geri alındığı açıklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin TL para cezası uygulandı.

19 Ekim günü saat 16.50 sıralarında 06 FE 0574 plakalı aracın Tatvan Sanayi Lokantası önünde drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda aracın sürücüsünün F.B. olduğu tespit edildi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D (drift yapmak) maddesi kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
