Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde drift yapmaya çalışan sürücü, aracının kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucunda 46 bin TL para cezası aldı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, drift yapmak istediği hafif ticari araç ile duvara çarpan sürücüye drift yapmaktan 46 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi'ndeki mıcırlı yolda, sürücü S.A., 22 ACA 183 plakalı hafif ticari araç ile drift yapmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Askıda kalan hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine kaza yerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarından, aracın drift yaptığı tespit edilince, sürücü S.A.'ya 46 bin TL idari para cezası kesilerek, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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