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Drift Yapan Sürücüye 45 Bin TL Ceza

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sosyal medyada 'hayat cesurları sever' notuyla drift atan sürücü, sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmaktan 45 bin 300 TL ceza aldı.

Hava olsun diye attığı drift, 45 bin liralık yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaşan sürücü polisten kaçamadı. Sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanan şahsa 45 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Sürücü R.T.A., drift attığı 54 TA 809 plakalı BMW marka otomobil ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL ve 'sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Drift Yapan Sürücüye 45 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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