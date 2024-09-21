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Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan otomobil sürücüsüne, emniyet birimlerine bağlı bekçileri gördükten sonra hızla kaçtığı için gıyabında 32 bin 234 TL para cezası kesildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet birimlerine bağlı bekçileri görünce kaçan otomobil sürücüsüne 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı. Sürücünün drift anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa eden Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Sanayi Sitesi içerisinde drift yapmakta olan 07 ARS 104 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile rastladı. Drift atan otomobil sürücüsü bekçileri görünce durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bekçilerin haber vermesi ve drift görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilmesi üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince araç sürücüsüne, telefonla aranmasına rağmen telefonunu açmayınca drift atmak suçundan gıyabında 32 bin 234 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Otomobil Manavgat Olaylar 3-sayfa antalya trafik Ceza

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