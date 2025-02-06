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Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücüye toplamda 222 bin 922 TL ceza kesildi ve 3 sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 aracın sürücülerine ceza yağdı.

Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli'nin yapılmasının ardından trafik akışının sakinleştiği eski Zigana Tüneli girişindeki Zigana bakımevi önünde 4 araç, karayolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda drift yaptıklarını belirlediği 4 sürücü ve 1 araç sahibine 222 bin 922 TL para cezası yazdı. Ayrıca 3 sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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