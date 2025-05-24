Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir dinleme tesisinde drift atan iki otomobil sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL para cezası kesildi. Olay, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Tesis içerisinde drift pahalıya mal oldu: 99 bin TL ceza yediler

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında bir dinleme tesisinde drift atan iki otomobil sürücüsü yakalandı, 99 bin 753 TL para cezası kesildi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Tarsus ilçesi sınırlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Gece saatlerinde 2 otomobille tesise gelen şahıslar, drift atarak hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye attı. İhbar üzerine harekete geçen Otoyol Trafik Jandarması güvenlik kamerası incelemesi sonucunda drift yapılan iki otomobil ile sürücüleri tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri tespit edilen sürücüler C.H. ve D.H.K.'yi kısa sürede yakaladı. Yakalanan sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçundan toplam 99 bin 753 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Süper Lig'de muhteşem maç! Her şey 2 dakika içinde oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.