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Drift yapan otomobilin bariyerlere çarptığı anlar görüntülendi

Drift yapan otomobilin bariyerlere çarptığı anlar görüntülendi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde drift yaparken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde drift esnasında duramayıp bariyerlere çarpan otomobilin kaza yaptığı anlar anbean kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pehlivanlar Mahallesi Pehlivanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil drift atmak isterken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Burada kendi ekseni etrafında dönen araç yolun kenarındaki bankete çarparak durabildi. Maddi hasar alan otomobil daha sonra geldiği istikamete dönerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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