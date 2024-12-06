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Drift ve Makas Atan Sürücüye 42 Bin TL Ceza

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İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece'de makas atarak ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü H.E.Ş yakalandı ve toplam 42 bin 699 TL ceza aldı.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de makas atarak ve drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü yakalandı. O anları "Benim ailem ölmemden korkuyor" ifadeleriyle paylaşan sürücüye toplamda 42 bin 699 TL para cezası kesildi.

İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ilçelerinde makas atarak ve drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda o anları da "Senin ailen sigara, alkol içmenden korkuyor. Benim ailem ölmemden korkuyor" ifadeleriyle sosyal medya hesabında paylaştı. Ardından harekete geçen polis ekipleri aracıyla makas atarak ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 DTB 570 plakalı araç sürücünün H.E.Ş olduğunu belirledi. Kısa sürede de yakalanan H.E.Ş'ye "el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle ani olarak aracın yönünün değiştirilmesi", "ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek", "takip mesafesine uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak" maddelerinden toplamda 42 bin 699 TL idari para cezası uyguladı. Şahsın sürücü belgesi ise 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca H.E.Ş'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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