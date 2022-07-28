Drift yapan sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne böyle çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Drift yapan sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne böyle çarptı

Drift yapan sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne böyle çarptıKÜTAHYA Kütahya'da drift yapan bir sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı.

 - Güncelleme:

Drift yapan sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne böyle çarptı

KÜTAHYA Kütahya'da drift yapan bir sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. Drift ve çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Kütahya kert merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücü, diğer sürücülerle birlikte kımızı ışıkta bekliyor. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle harekete geçen sürücü sola dönerek drift yaptı. Sürücü daha sonra durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı.

Diğer sürücülerin de tehlike atlattığı olay, maddi hasırlı olarak atlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title