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Drift Kazası ve Motosiklet Akrobasi Hareketleri Polise Takıldı

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Antalya'da drift atarken kaza yapan lüks otomobil sürücüsü ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Sürücülerin sosyal medya paylaşımları, trafik ekiplerinin dikkatini çekti.

Drift kazayla bitti, motosiklette akrobatik hareketler polisin radarına takıldı

Sürücü drifti paylaştı, polis aynı aracın kaza yapmış halini paylaştı

ANTALYA - Antalya'da attığı drift trafik kazasıyla sonuçlanan lüks otomobil ve karayolunda trafiği tehlikeye düşürerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu kural tanımazlara ceza yağdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince "Drift Atmak, Akrobatik Hareketler Yapmak ve Trafik Uygulama Noktasında 'DUR' İkazına Uymamak" gibi trafik kural ihlalleri yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulanarak sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri drift atarken çekileng örüntüleri yayınlayan sürücünün kaza yaptıktan sonra görüntülerini paylaşırken, yine karayolunda motosikletle akrbatik hareketler yapıp tek teker üzerinde kilometlerelerce hıza uluşan motosiklet sürücüsünü de affetmedi.

Drift Kazası ve Motosiklet Akrobasi Hareketleri Polise Takıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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