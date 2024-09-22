Üye Girişi
Haberler

Drift Atarken Yakayı Ele Verdi: Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan bir otomobil sürücüsü, bekçileri görünce kaçtı ancak güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek 32 bin 234 TL para cezası aldı.

Drift atarken bekçilerden kaçtı, cezadan kaçamadı

Otomobil sürücüsüne 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet birimlerine bağlı bekçileri görünce kaçan otomobil sürücüsüne 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı. Sürücünün drift anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa eden Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle bekçileri, Sanayi Sitesi içerisinde drift yapmakta olan 07 ARS 104 plakalı Tofaş otomobile rastladı. Drift atan otomobil sürücüsü Çarşı ve Mahalle bekçilerini görünce durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bekçilerin haber vermesi ve drift görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilmesi üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinde araç sürücüsü telefonla aranmasına rağmen telefonunu açmayınca drift atmak suçundan gıyabında 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Drift Atarken Yakayı Ele Verdi: Sürücüye 32 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Manavgat Otomobil 3-sayfa Antalya trafik Hukuk Spor

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });