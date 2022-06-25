Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı Kayseri'de drift atan araç kazaya karıştı, taraflar birbirine girdi Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı Kayseri'de drift atan araç kazaya karıştı, taraflar birbirine girdi Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından çıkan kavga büyürken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 AGF 800 plakalı aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan 38 SU 453 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa Kocasinan Kayseri Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.