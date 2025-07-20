Drift Atan Sürücüye Mersin'de Rekor Cezalı İşlem

Drift Atan Sürücüye Mersin'de Rekor Cezalı İşlem
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Mersin'in Erdemli ilçesinde drift yapan sürücü B.H., 46 bin 392 TL para cezası aldı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Sürücü hakkında yasal işlem yapılırken ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, drift atan aracın sürücüsü kısa sürede tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü B.H. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)' maddesinden işlem yapıldı.

Sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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