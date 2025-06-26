Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem
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Kastamonu'da drift atan sürücü, trafik tehlikesine neden olduğu için ceza aldı ve aracı trafikten men edildi.

Kastamonu'da drift attığı tespit edilen sürücüye para cezası uygulanırken, aracı ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün sürücü belgesinin, aracının ise muayenesinin olmadığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrası araç trafik men edilirken, sürücüye de cezai işle uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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