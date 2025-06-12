Drift Atan Sürücüye 48 Bin Lira Cezası

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Drift Atan Sürücüye 48 Bin Lira Cezası
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Hatay'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 48 bin 559 lira idari ceza kesildi. Sürücünün tehlikeli drift anları kameraya yansıdı.

Drift atmaya doyamayan sürücüye 48 bin 559 idari parası cezası uygulandı

HATAY - Hatay'da mola vererek defalarca drift atan sürücüye, 48 bin 559 lira idari para cezası uygulandı.

Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmayı bir süre sürdürdü. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan sürücü C.T'ye 48 bin 559 idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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