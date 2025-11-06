Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Afyonkarahisar'da drift atarak kavşağa giren otomobil sürücünü dronla tespit eden polis ekipleri sürücüye 46 bin 392 TL para cezası keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından bölgede dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında bir sürücünün drift atarak kavşağa girdiğini fark eden ekipler aracı durdurarak sürücü hakkında ceza işlemi uyguladı. Sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - AFYONKARAHİSAR