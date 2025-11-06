Haberler

Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından bölgede dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında bir sürücünün drift atarak kavşağa girdiğini fark eden ekipler aracı durdurarak sürücü hakkında ceza işlemi uyguladı. Sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
