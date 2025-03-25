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Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
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Çorum'un Alaca ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü E.Ö.'ye 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde cadde ortasında drift atarak trafik tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesindeki Yozgat Caddesi'nde drift atarak trafik tehlikeye düşüren Fiat Tofaş marka otomobili gören vatandaşlar durumu Alaca Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden drift atan sürücünün 38 LL 666 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından tespiti yapılan E.Ö.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün caddede defalarca drift attığı görüldü. Bu sırada bir şahıs ise otomobilin sağ kısmındaki camdan dışarı sarkıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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