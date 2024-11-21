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Drift Atan Sürücüye 45 Bin TL Ceza

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sosyal medya üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile drift atan sürücü, 45 bin 300 TL para cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı için ceza uygulanırken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaşan sürücü polisten kaçamadı. Sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanan şahsa 45 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Sürücü R.T.A., drift attığı 54 TA 809 plakalı BMW marka otomobil ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL ve 'sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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