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Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza ve 2 Ay Ehliyetine El Konuldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, Tofaş marka aracıyla yol ortasında dakikalarca drift yaparak hem kendisini hem de çevredekileri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı ve sürücüye 33 bin lira ceza verildi, ehliyeti ve aracı ise 2 ay süreyle teslim alındı.

Yol ortasında dakikalarca drift attı...33 bin lira ceza yedi, 2 ay ehliyetine el konuldu

BURSA - Bursa'da bir sürücü Tofaş marka Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, ekipler trafik magandasına kısa sürede ulaştı. Sürücüye 33 bin lira idari ceza uygulandı, ehliyetine ve aracına ise 2 ay el konuldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kayıt aldırdı. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye görüntülerden ulaşan ekipler, otomobil sahibi sürücüye 33 bin lira idari ceza uygularken, araca ve ehliyetine ise 2 ay el koydu.

Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza ve 2 Ay Ehliyetine El Konuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Yıldırım 3-sayfa trafik Hukuk Tofaş Bursa

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