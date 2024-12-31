Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Cezası
Alanya'da drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. Jandarma, sürücüyü güvenlik kameraları aracılığıyla tespit etti ve ehliyetine 2 ay el konulup aracı 60 gün trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde Kargıcak Mahallesinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler sürücüye drift atmaktan 32 bin 233 lira para cezası uyguladı. Ayrıca ehliyetine 2 ay geçici süre ile el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa