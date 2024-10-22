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Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan sürücü M.A., ihbar üzerine yakalanarak 32 bin 233 lira para cezasına çarptırıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan sürücü, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından yakalanarak kendisine 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir grup gencin otomobilleriyle karla kaplı zeminde drift yaptığını tespit etti.

55 ER 081 plakalı otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen M.A.'ya kar altında drift attığı gerekçesiyle 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Diğer taraftan drift atan sürücüyü ise çevredeki arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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