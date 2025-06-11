Drift Atan Sürücünün Tehlikeli Anları Kamerada
Hatay'da bir cip sürücüsü, boş yolda defalarca drift yaparak tehlikeli anlar yaşattı. Kameralara yansıyan bu anlar, sürücünün hem kendi canını hem de çevredeki park halindeki araçları tehlikeye attığını gösterdi.
Dinlene dinlene drift attı: O anlar kamerada
HATAY - Hatay'da bir sürücünün mola vererek defalarca drift attığı anlar kameraya yansıdı.
Samandağ ilçesinde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmaya başladı. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Bir süre drift atan cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin tepkisi sonrası bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa