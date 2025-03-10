Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu çöktü
Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

Drift Atan Sürücülere Çorlu'da Rekor Ceza

Drift Atan Sürücülere Çorlu'da Rekor Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, pazar alanı yapılması planlanan bir arazide drift atan iki sürücüye toplam 132 bin 328 TL para cezası kesildi. Araçlar çekici ile kaldırılırken, bir sürücünün belgesinin olmadığı, diğerinin ise geçici olarak el konulduğu belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pazar alanı yapılması beklenen boş arazide drift atan iki sürücüye toplam 132 bin 328 TL para cezası kesildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde pazar alanı yapılması beklenen boş arazide drift atıldığı şikayetleri üzerine Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, bölgede drift attığı öne sürülen araç sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Pazar alanı çevresinde denetim yapan trafik polisi, bir otomobil ile bir hafif ticari aracın drift attığını belirledi. İki araca toplam 132 bin 328 lira para cezası kesilirken, araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, 2 ay süreyle trafik men edildi. Aynı zamanda bir araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, diğer sürücünün de 2 ay geçici olarak sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da kritik randevu
img

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
img

Geleceğiyle ilgili kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.