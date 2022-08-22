Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
3. Sayfa Haberleri
Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu Elazığ'da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu.
Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
ELAZIĞ - Elazığ'da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü yolu boş bulunca drift attı. 2 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa