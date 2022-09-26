Üye Girişi
Haberi Paylaş

Drift atan şehir magandalarına ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Drift atan şehir magandalarına ceza yağdı

Bursa'da drift atan şehir magandalarını ceza yağdı.

Bursa'da drift atan şehir magandalarını ceza yağdı. Trafiği tehlikeye sokan 2 araç sürücüsüne 20 bin lira ceza ve ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Şehir merkezinde otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarını o anları cep telefon kamerasına yansımıştı. Görüntüleri izleyen Emniyet ekipleri 16 KES 44 VE 16 E 3636 plakalı araç sürücülerine abart egzoz, drift atmak ve sigortasızlıktan toplamda 20 bin lira ceza kesti. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulmuş ve araçlar 2 ay trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title